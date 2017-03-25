Краснодар, 25 марта, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 25 марта в розыгрыше Единой лиги ВТБ.

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«Цмоки-Минск» (Минск, Беларусь) — «Енисей» (Красноярск) 78:86 (22:19 12:26 21:19 23:22)

(22:19 12:26 21:19 23:22) «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 80:83 (25:19 18:28 22:12 15:24)

Теперь можно ожидать, что «Зенит» в полуфинале сыграет с «Химками», если команды не оступятся в четвертьфиналах. Кому будет принадлежать преимущество своей площадки в значительной степени определится в Химках 4 апреля, когда химчане дома встретятся с питерцами.

Положение команд в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.