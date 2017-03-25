Калуга, 25 марта, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Флешмоб «Все на субботник!», посвященный предстоящему весеннему благоустройству города, состоялся 25 марта на Театральной площади Калуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отари Саркисян ИА REGNUM Физкультурная разминка

Под звуки задорной музыки молодые люди из общественного движения «Эковолонтер» призвали калужан к участию в месячнике по благоустройству города. Он состоится в Калуге в период с 5 апреля по 5 мая. В рамках месячника городская упрала запланировала проведение двух общегородских субботников — 8 и 22 апреля.

Отари Саркисян ИА REGNUM Физкультурная разминка

В этот же день участники эколого-просветительского проекта «Мы разделяем» с 10:00 до 15:00 на Театральной площади провели акцию по раздельному сбору мусора от калужан, болеющих за чистоту родного города.

По планам чиновников городской управы Калуги, в ходе общегородского месячника весенней уборки предстоит организовать ремонт дорог и тротуаров, остановочных павильонов, а также дорожных знаков, заборов, ограждений безопасности и зеленых зон.

Будет приведено в порядок около 4 тыс. дворов, где особое внимание будет уделено состоянию территорий, прилегающих к контейнерным площадкам, и вывозу крупногабаритного мусора.

В дни весенних субботников также пройдут работы по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора, озеленению города, ремонту и восстановлению фасадов зданий.

На апрель в рамках акции «Калужские дворы» территориальными общинами и управляющими компаниями запланировано проведение 333 мини-субботников.

Между тем на совещании городской голова Калуги Константин Горобцов заявил: «Вместе с калужанами сделаем город чище. Мы несколько лет подряд убирались на очень удаленных городских территориях: это берег Оки, берег Угры, озеро Вырка. Я буквально недавно объехал их, посмотрел: чисто. Выходить на эти же места смысла нет. Надо посмотреть такие же места … где мы ещё не были. Подберите такие места. Самые удаленные территории. Мы возьмем их в работу».

Добавим, в этой ситуации удивляет то, что на самом деле чиновникам специально что-то «подбирать» для весенней уборки не нужно. Достаточно калужскому градоначальнику Горобцову выглянуть из окон городской управы на соседний пустырь, где несколько лет покоится огромная свалка бытового мусора.

Отари Саркисян ИА REGNUM Свалка

Кстати, эта «благоухающая» свалка также видна и из окон зданий областной администрации и прокуратуры. Кто знает, может быть эти свалки ждут своего «флешмоба»?.