Вашингтон, 25 марта, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Небольшой частный самолет, направлявшийся в аэропорт Фултон Каунти, врезался в жилой дом в штате Джорджия (США), сообщает Fox News.

Rob Young Падение самолёта на дом

Трагедия произошла в субботу, 25 марта, в округе Кобб. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (пилот). Жильцы дома уцелели, так как во время падения самолета находились в церкви.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины и обстоятельства крушения легкого воздушного судна.

Другие подробности пока неизвестны.