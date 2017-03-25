Киев, 25 марта, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Украину и Европейский союз всегда объединяли «преданность общим ценностям, свободе, демократии» и «верховенству права». Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая украинская нация

«Его успех (ЕС) — преданность общим ценностям, свободе, демократии, верховенству права, и главное — уважению человеческого достоинства, — пишет глава государства. — Это то, что стало основой мира в Европе. Это то, что заложило основы экономического процветания. Это то, что всегда объединяло Украину с ЕС».

По мнению украинского президента, повестка дня, существующая сегодня, еще раз напоминает мировому сообществу о том, что важно сохранять единство и давать отпор идеям, которые хотят разрушения единой «европейской идеи».

Порошенко также напомнил, что в настоящее время на востоке украинской границы Европы защищается «европейское будущее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» в Донбассе и направили ВСУ против мирных жителей региона.