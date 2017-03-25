Калининград, 25 марта, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Сторонники Алексея Навального завтра, 26 марта, готовят провокацию в центре Калининграда. Несмотря на отказ калининградских властей провести 26 марта перфоманс «Димонстрация» (по следам расследования жизнедеятельности премьера Дмитрия Медведева), организаторы продолжают распространять призывы к участию в этой акции калининградской молодёжи.

Kantiana.ru Среди тех, кто уведомил об участии в митинге Навального – много студентов БФУ им. Канта

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, накануне в подъездах города неизвестные массово расклеили объявления, приглашая на несанкционированный митинг. Организатором акции в Калининграде в частности выступает активная, как она сама говорит, участница в политической жизни страны Анна Морозова, зарегистрированная по месту жительства в Анапе и закончившая год назад вуз во Владивостоке.

Провокационное объявление расклеено в калининградских подъездах

Организаторы предлагают участникам закинуть кроссовки на провода ЛЭП, тем самым «увековечивая» историю Медведева с кроссовками. Однако организаторы не разъясняют молодёжи, что подобные действия подпадают под административное правонарушение — статья 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», которое наказывается арестом до пятнадцати суток. Кроме того, за участие в несанкционированном митинге (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ) гражданина ждёт штраф до 20 тыс. рублей.

«Подобные административные нарушения могут влиять в дальнейшем при трудоустройстве, — пояснил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калининградской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму Михаил Львов. — Это отнюдь не штрафы за нарушения Правил дорожного движения, а умышленные действия против общественного порядка. Эта метка, которая остаётся с людьми надолго».

На митинг заявлено до 250 человек, среди тех, кто уведомил в соцсетях о своём участии — много студентов (в основном, Балтийского федерального университета им. Канта).

«На мой взгляд, организаторам «Димонстрации» необходим лишь фото‑ и видеоматериал с несанкционированного мероприятия для того, чтобы Калининград «прогремел» на всю страну и, как следствие, был положительно решён вопрос о создании регионального штаба Навального в российском эксклаве», — считает член Общественной палаты Калининградской области Андрей Омельченко.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что мэрия Калининграда предложила организаторам «Димонстрации» провести акцию после 27 марта в парке Южном г. Калининграда.