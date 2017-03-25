Казань, 25 марта, 2017, 16:19 — ИА Регнум. По факту пожара на территории Казанского порохового завода возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

«Следственными органами СКР в связи с пожаром, произошедшим 24 марта 2017 г. на территории Казанского порохового завода, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на пожароопасных объектах)», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Казани на предприятии произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в части хранения готовой продукции. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров.

По последним данным, в ходе ликвидации ЧП погиб один человек — сотрудником пожарной части предприятия.

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