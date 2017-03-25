Тамбов, 25 марта, 2017, 16:18 — ИА Регнум. О забастовке тамбовских таксистов из-за снижения тарифов на перевозки рассказывает «Московский комсомолец». По словам таксистов, цены на техобслуживание и бензин растут, а оплата перевозок, несмотря на это, все равно падает. Если раньше стоимость минимальной поездки составляла 85 рублей, то сейчас цена снизилась до 60 рублей. Таксисты организовали забастовку с требованием повысить цены. Они собрались возле службы такси «Арбат», чтобы пообщаться с генеральным директором. Виктор Волошин все-таки вышел к толпе и уверил работников, что они в деньгах не потеряют. Так называемую недостачу в 25 рублей водителям будет отдавать сама служба такси. «Ни для кого не секрет, что в стране сейчас кризис, нужно как-то народ поддержать, поэтому было решено снизить цену», — пояснил Виктор Волошин.

Petar Milošević Такси

Тамбов по итогам соцопроса вошёл в топ-40 самых счастливых городов России. В опросе приняли участие около 27 тыс. человек из 100 крупнейших российских городов, пишет «Московский комсомолец». Респонденты отвечали на самые разные вопросы, которые могут повлиять на их эмоциональное состояние. Тамбов в этом рейтинге занял 32 место: 66% респондентов чувствуют себя счастливыми в городе, 48% чувствуют себя в безопасности, 42% довольны уровнем благоустройства, 34% довольны экологией, 33% довольны своим материальным положением и 31% участвовавших в опросе довольны динамикой развития областного центра.

Как отмечают специалисты, результаты опроса показали, что уровень материального достатка является важным, но не решающим фактором, влияющим на счастье. Главнее оказались такие факторы как экология и уровень безопасности. К примеру, Москва оказалась ниже Тамбова — на 52-м месте, а Санкт-Петербург — на 16-м месте.

Об установке на «тамбовском Арбате» памятника городовому пишут «Известия».Он разместится в пешеходной зоне недалеко от «Тамбовской казначейши». Начальник УМВД России по Тамбовской области Юрий Кулик заявил, что городовой будет отдавать честь, на его груди будут висеть ордена и медали. Высота памятника составит примерно 1,9 м. Памятник планируют установить уже в этом году. Событие посвятят вековому юбилею советской милиции и 300-летию российской полиции.

«Тамбовский меридиан» сообщил о начале приема заявок на благоустройство дворов. В этом году Тамбовщина получит 209 млн из федерального бюджета на приведение в порядок дворовых территорий, еще 31 млн рублей выделит область. А вот в каких видах работ нуждаются дворы многоэтажек — предложили выбрать самим жильцам. Минимальный набор, как пообещали в обладминистрации, будет оплачен из бюджета. Речь идет об освещении дворовых территорий, установке скамеек, урн для мусора, детских площадок, организации парковочных мест, озеленении. «Можно провести и дополнительные виды работ. Однако по условиям программы здесь рублем должны помочь сами жители, представители бизнеса, чьи магазины или офисы располагаются на первых этажах жилых домов», — прокомментировали в администрации Тамбовской области.

В 2017 году, как и в 2016-м, на содержание тамбовских автодорог будет выделен 1 млрд рублей. Об этом сообщил «Коммерсанту» начальник областного управления автодорог и транспорта Альберт Чурилов. По его словам, после зимы многие дороги не соответствуют нормативным требованиям. Губернатор Александр Никитин, в свою очередь, отметил, что «первой проверкой эффективности» работы местных властей в этом направлении станет «подготовка транспортной инфраструктуры к пасхальным празднествам».

Деньги от «Платона» пойдут на ремонт в регионе путепровода через реку Свала. На реконструкцию моста будет направлено 36 млн рублей. С момента введения путепровода в эксплуатацию он ни разу не ремонтировался. Намечавшийся ремонт поможет избежать обрушения и закрытия моста и повысить пропускную способность, пишет «Московский комсомолец». Работы планируется завершить к концу текущего года.

В Тамбовской области первый раз за семь лет родились тройняшки. В семье Болотовых сразу появились на свет трое сыновей, напоминает «Московский комсомолец». Болотовы десять лет ждали появления ребенка. По словам матери, Екатерины, рождение сыновей стало для них «долгожданным счастьем». Сейчас родители собирают документы, чтобы получить положенную по закону Тамбовской области выплату на приобретение жилья. Газета напоминает, что последний раз случай появления тройни в Тамбовской области был зафиксирован в 2010 году, когда в поселке Строитель в семье Уклеиных родилась одна девочка и три мальчика.

Между администрацией Тамбовской области и Российским зерновым союзом подписано соглашение. Его цель — создать условия, способствующие устойчивому развитию регионального аграрного сектора и рынка зерна, разработке организационно-экономических и рыночных механизмов для развития и повышения эффективности деятельности тамбовских аграриев, сообщает «Тамбовская жизнь». Стороны уверяют, что новая точка отсчета взаимодействия будет не декларативной — начнется «реальная работа, реальное сотрудничество». Губернатор Александр Никитин отметил, что в области в ближайшее время будет создан региональный зерновой союз, который поможет синхронизировать подходы, сделать их единообразными. Власти полагают, что данное сотрудничество поможет позиционировать проекты на федеральном уровне, будет способствовать улучшению инвеситиционного климата в Тамбовской области.

Об итогах визита главы администрации Тамбовской области Александра Никитина в соцучреждения Сампурского района пишет «Тамбовская жизнь». Свое посещение района губернатор начал с дома-интерната «Мишутка»: от большинства воспитанников интерната родители просто отказались, так как считается, что при таких психических нарушениях они уже не смогут нормально жить в обществе. Александр Никитин посчитал одной из актуальных проблем дорогу от райцентра Сатинка до села Гавриловка, где расположен интернат, которая находится в плачевном состоянии. Что же касается средств, которые необходимы интернату, то здесь стоит использовать все возможности грантовой помощи, предоставляемой таким учреждениям.

А вот насколько хорошо себя чувствует основное учреждение здравоохранения Сампурского района — Сампурская центральная районная больница, губернатор убедился, пройдя по всем ее лечебным кабинетам. Здесь по-прежнему не хватает врачей и фельдшеров. Эта проблема остается актуальной, хотя работа по привлечению специалистов в рамках программы «Земский доктор», включая целевые направления на обучение местных кадров, идет. Но, к примеру, вместо трех педиатров сейчас в районе работает только один. Хотя специально приобретенные на средства района комфортабельные квартиры для этих специалистов ждут своих хозяев.

В регионе стартовал автопоезд «Забота», который в очередной раз посетит сельских жителей. Кардиологи, неврологи, онкологи, хирурги и другие специалисты на автопоезде объедут все 23 района области до 24 мая, информирует»Московский комсомолец. Тамбов». Первый выезд назначен на 27 марта — медики отправятся в село Отъяссы Сосновского района.

Издание напоминает, что почти половина населения Тамбовщины живет в сельской местности, многим трудно добраться до райцентра, чтобы попасть на прием к врачу. Автопоезд «Забота» помогает решить эту проблему. В его составе функционируют флюорограф, стоматологический кабинет, маммограф, диагностическая служба, проводятся ультразвуковая диагностика, лабораторные экспресс-исследования, электрокардиография. В состав автопоезда, помимо врачей, войдут специалисты управления социальной защиты и семейной политики области, отделения Пенсионного фонда РФ.

В Тамбов с рабочим визитом побывал заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Сергей Добряков. Свой визит он начал с посещения детского сада «Жемчужинка», который является ресурсным центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Затем в администрации состоялся тематический флешмоб, где был представлен мобильный детский городок, который постоянно будет курсировать по районам. Тамбовская область стала вторым регионом, где появился подобный комплекс, говорится в публикации еженедельника «Московский комсомолец. Тамбов».

В Мичуринске появится фонтан в виде яблока. Это будет объект в виде большого яблока из гранита, с динамичной композицией из водных струй и декоративной подсветкой. Фонтан станет эксклюзивным не только для этого города, но и для всего региона, рассказывает «Тамбовский меридиан». На обустройство «яблока» планируется потратить 13,5 млн рублей. Второй фонтан обойдется бюджету в 3,5 млн рублей и украсит площадь Славы.

«АиФ-Черноземье» продолжили тему памятников сообщением об установке бюста герою Великой Отечественной войны Тамаре Дерунец в селе Бондарского района Кёрша. В прошлом году инициативная группа за короткий срок собрала свыше 900 подписей о присуждении посмертно звания Героя России уроженке этих мест, легендарной разведчице Тамаре Дерунец, которая ценой своей жизни спасла выполнение стратегической военной операции. А в этом году в селе Кёрша должен появиться бюст Тамары Дерунец. Точные сроки открытия памятника пока не сообщаются.

«Тамбовская жизнь» рассказала о выходе в свет нового путеводителя «Достопримечательности Тамбовщины». Десять лет назад вышел фотоальбом «В самом сердце России». А не так давно — «Тамбовский паломник», знакомящий с православными святынями региона. Эти издания имеют свою специфику. Путеводитель «Достопримечательности Тамбовщины» стал третьим, более полным изданием. Книга вышла при поддержке Русского географического общества и управления культуры и архивного дела Тамбовской области. Например, путеводитель представляет Фёдоровский гончарный промысел Бондарского района, который возрождают в регионе. Составители книги постарались выявить особенностей традиционной тамбовской кухни. Рассказали о формировании новых символов. В книге туристам предложены шесть новых интересных и в то же время выверенных двух-трёхдневных маршрутов.