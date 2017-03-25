Киев, 25 марта, 2017, 16:00 — ИА Регнум.



Андрей Репин ИА REGNUM Денис Вороненков

В Киеве похоронен убитый бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков. Об этом сегодня, 25 марта, сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что Вороненков похоронен на Зверинецком кладбище. На похоронах присутствовали вдова Вороненкова — бывшая депутат Государственной думы Мария Максакова и другой бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Родственники Вороненкова на похороны не приехали.

Максакова присутствовала на похоронах в сопровождении охраны. Она вела себя крайне эмоционально.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева возле гостиницы «Премьер Палас».

Человек, стрелявший в Вороненкова, получил несколько пулевых ранений в ходе перестрелки с охранником экс-депутата и затем умер в больнице, не дав никаких показаний следствию.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что у нападавшего при себе было найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией Украины. Позже эту информацию подтвердило Министерство внутренних дел Украины.