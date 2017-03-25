Чебоксары, 25 марта, 2017, 15:50 — ИА Регнум.



Pixabay.com Траурная свеча

В Чувашии в районной больнице скончалась девочка в возрасте 1 года 3 месяцев. По данному факту заведено уголовное дело, предположительно девочка могла умереть из-за менингококковой инфекции, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Трагедия произошла в Красночетайской районной больнице. Сообщение о смерти поступило 24 марта 2017 года, предположительно девочка умерла около 3 часов ночи. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

«Проверяется информация о наступлении смерти в результате менингококковой инфекции», — сказал Олег Дмитриев.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. В том числе в целях установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация в медицинском учреждении, допрашиваются очевидцы и медицинский персонал. Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования взят на контроль руководством следственного управления.

Отметим, что в настоящее время продолжается следствие по делу о гибели ребёнка в чебоксарской больнице. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, 18 февраля 2017 года около 3 часов ночи подозреваемая, находясь на стационарном лечении в больнице со своей 4-месячной дочерью, прикрыла ей рукой нос и рот, перекрыв доступ кислорода. В результате девочка погибла.

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