Тбилиси, 25 марта, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Последние резкие заявления представителей Пентагона свидетельствуют о том, что США возвращают себе историческую роль лидера и анонсируют переход от формата сотрудничества с Россией к сдерживанию ее вооруженных сил, пишет грузинское издание «Резонанси» со ссылкой на заявления представителей Пентагона и оценки грузинских экспертов.

Pixabay.com Флаг России

По мнению военного аналитика Вахтанга Маисая, «режим Путина пытается явной агрессией достичь полной гегемонии на всем евразийском пространстве, стремится не пускать никого в регион и для этого по всем направлениям всячески демонстрирует военную силу».

В беседе с автором статьи Маисая отмечает, что Россия вторглась уже и в те зоны, которые были главным ареалом действий сил безопасности НАТО, в том числе угрожает странам Прибалтики. Кроме того, по словам эксперта, «Россия осуществила хакерскую атаку на США с применением элементов гибридной войны». «Это тот подход, которым Россия собирается вести мировую игру», — отметил Маисая.

Он предполагает, что на такую активность России обязательно ответит Пентагон, который непременно увеличит и улучшит свой военный потенциал в Европе и наконец начнет поставлять Украине летальное оружие.

Эксперт отмечает, что в результате такой активности России, в том числе в результате размещения ею наступательных вооружений на «оккупированных территориях», Грузия оказалась в эпицентре новой опасной холодной войны.