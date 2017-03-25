Минск, 25 марта, 2017, 15:35 — ИА Регнум.



Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Белоруссии

В Белоруссии сегодня, 25 марта, проходят акции протеста против указа «о тунеядстве». Об этом сегодня сообщают местные СМИ.

Самые массовые акция протеста проходит в Минске. Ранее власти запретили проводить оппозиционные марши. Таким образом акции протеста являются незаконными.

По предварительным данным, белорусские силы правопорядка задерживают всех, кто вышел на акции протеста.

Протестующие сообщают в социальных сетях, что белорусская милиция выставила кордон со щитами на пути колонны оппозиционеров в районе ЦУМа на проспекте Независимости в Минске.

Также в центре Минска сосредоточены водометы и легкая военная техника.

Точное число участников протестов и задержанных уточняется.