Ташкент, 25 марта, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Неделя российского кино пройдет в Узбекистане в октябре, заявил в интервью Sputnik Узбекистан посол Российской Федерации в Ташкенте Владимир Тюрденев.

Tobias Wrzal Кино

«В настоящее время достигнута договоренность о проведении в Узбекистане в октябре 2017 года Недели российского кино, которая познакомит жителей республики с современным кинематографом нашей страны. Наряду с этим, запланированы выступления ведущих узбекских исполнителей в рамках Дней культуры Узбекистана в России», — сообщил Тюрденев.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, интерес к российскому культурному продукту в Узбекистане остается неизменно высоким. Жители Узбекистана являются поклонниками российских поп-исполнителей, знакомы с творчеством театра и оперы РФ, а также на постоянной основе смотрят фильмы и сериалы, которые показывают на российских каналах.

Планируется, что в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву в апреле текущего года, наряду с другими вопросами, будет обсуждаться также развитие российско-узбекского культурно-гуманитарного сотрудничества.