Ташкент, 25 марта, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Национальная компания «Узбекистон хаво йуллари» (Узбекские авиалинии) с 29 марта увеличивают частоту прямых рейсов по направлению Ташкент-Калининград, сообщил ИА REGNUM представитель авиакомпании.

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По его словам, авиакомпания намерена к 2021 году увеличить перевозку пассажиров в 1,3 раза — до 3,3 миллиона человек за счет организации новых экономически рентабельных направлений.

«В частности, авиакомпания с 7 марта увеличила до двух раз в неделю рейсы из Ташкента в Сочи, в мае 2016 года открыли прямой регулярный рейс по маршруту Нукус-Москва, в июне — Ташкент-Воронеж, а также возобновили рейс Навои-Москва», — отметил собеседник агентства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, НАК «Узбекистон хаво йуллари» — монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежащий государству. Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в 21 город стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 22 города стран СНГ и по 11 направлениям на местных авиалиниях.