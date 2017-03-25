В Подмосковье трое детей погибли в ДТП
Луховицы , Московская область, 25 марта, 2017, 14:25 — ИА Регнум.
fignetto
Автомобиль, побывавший в аварии
В Луховицком районе Московской области на автотрассе М5 вблизи деревни Врачово столкнулись грузовая «Газель» с легковым автомобилем. Об этом сегодня, 25 марта, сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.
Сообщается, что легковой автомобиль Renault столкнулся с грузовой «Газелью».
По предварительным данным в легковом автомобиле за рулем находился спортивный тренер, который вез троих своих учеников на соревнования по дзюдо.
Установлено, что автомобиль «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым Renault.
В ДТП погибли трое несовершеннолетних.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.