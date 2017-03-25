Луховицы , Московская область, 25 марта, 2017, 14:25 — ИА Регнум.



fignetto Автомобиль, побывавший в аварии

В Луховицком районе Московской области на автотрассе М5 вблизи деревни Врачово столкнулись грузовая «Газель» с легковым автомобилем. Об этом сегодня, 25 марта, сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.

Сообщается, что легковой автомобиль Renault столкнулся с грузовой «Газелью».

По предварительным данным в легковом автомобиле за рулем находился спортивный тренер, который вез троих своих учеников на соревнования по дзюдо.

Установлено, что автомобиль «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым Renault.

В ДТП погибли трое несовершеннолетних.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.