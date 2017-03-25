Бухарест, 25 марта, 2017, 14:27 — ИА Регнум. «Европейский союз сильно изменился в последние годы, разделение Европы на Восток и Запад проявляется все более отчетливо», — заявил в ходе прошедших в парламенте Румынии дебатов на тему «Куда движется Европа?» экс-премьер Румынии Адриан Нэстасе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Румыния, в настоящее время находится в неблагоприятной позиции, позиции изоляции, напоминающей 90-е годы, — продолжил Нэстасе. — Но в те времена, по крайней мере, Соединенные Штаты имели четкую позицию. Теперь мы рискуем тем, что множество каналов связи пройдут мимо нас, как это уже происходит с энергетическими коридорами».

Бывший премьер-министр отметил, что Румыния не обладает мужеством продвигать свои интересы, и судя по всему, является единственной, кто воспринимает всерьез вопросы демократии или санкции против России. «В рамках ЕС мы продолжаем следовать неким формулам, амбициозным и возвышенным понятиям — демократия, верховенство закона, и так далее — все это, конечно, важно и должно всеми соблюдаться. Мы, допустим, обсуждаем санкции против России, а потом министр иностранных дел Германии едет в Москву, и никто его не санкционирует, и он вроде как не нарушает никаких санкций. Президент Путин едет в Будапешт, и никто в Европе не санкционирует [Венгрию]. Похоже, что мы в определенном смысле пытаемся быть более «святыми», чем все наши партнеры. В действительности же отсутствие у нас мужества продвигать наши интересы в реальном мире, в котором мы живем, по-моему, и создает нам множество проблем», — подвел итог Адриан Нэстасе.