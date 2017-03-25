Москва, 25 марта, 2017, 14:06 — ИА Регнум.



Молекула зомана

Российская Федерация уничтожила все хранившиеся на территории страны запасы боевого отравляющего вещества зоман. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

Сообщается, что сегодня утром, 25 марта, на объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер» Удмуртской Республики в соответствии с графиком уничтожения химического оружия в Российской Федерации была уничтожена последняя капля отравляющего вещества типа зоман.

Таким образом, на сегодняшний день Россия полностью избавилась от отравляющих веществ кожно-нарывного действия иприт и фосфорорганического зоман

Напомним, зоман — боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. По многим свойствам очень похож на зарин, однако токсичнее более чем в 2,5 раза. Стойкость зомана несколько выше, чем у зарина. Используется смесь 4-х стереоизомеров без разделения.

По неподтвержденным данным зоман представляет собой бесцветную и имеющую по разным данным запах яблок, камфоры или слабый запах скошенного сена жидкость.

Россия подписала и ратифицировала Конвенцию по запрещению химического оружия. На данный момент ликвидировано уже более 90% российского химического оружия.