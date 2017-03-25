Село Рождествено, Московская область, 25 марта, 2017, 13:52 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал причину, по которой Запад ненавидит Россию. Свое мнение на этот счет он высказал на пленуме КПРФ, посвященном борьбе с антисоветизмом и русофобией, который проходит сегодня, 25 марта, в Московской области.

Зюганов считает, что истоки ненависти Европы к России лежат в расколе христианства в XI веке.

«В Европе ненависть к России существовала веками, а ее идейные истоки надо искать в расколе христианства на католическую и православную церковь», — сказал Зюганов.

Напомним, ранее Зюганов, рассказывая о предстоящем пленуме, призвал «дать бой всем русофобам и антисоветчикам, которые вылезли из всех щелей». Лидер КПРФ считает, что именно русофобия и антисоветизм стали причиной распада СССР, а теперь угрожают России.

Отметим, что пленум проводится совместно Центральным комитетом и Центральной контрольно-ревизионной комиссией КПРФ.