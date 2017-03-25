Бухарест, 25 марта, 2017, 13:38 — ИА Регнум. ЕС давно отклонился от того проекта, которым его замышляли отцы-основатели европейского сообщества, и Румыния уже столкнулась с «опытом разноскоростной, разноклассовой Европы». Об этом заявил в ходе прошедших в румынском парламенте дебатов на тему «Куда движется Европа?» глава Сената Румынии Кэлин Попеску-Тэричану, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Румынии

«Надежды, которые мы лелеяли 25 и даже 10 лет назад (в 2007 году Румыния присоединилась к ЕС — прим. ИА REGNUM ), не оправдали всех чаяний, — продолжил Тэричану. — Румынию уже сейчас отличают от других европейских стран по крайней мере два момента. Я имею в виду механизм по сотрудничеству и оценке (MCV) и тот факт, что мы не являемся членами Шенгена. И это, на мой взгляд, однобокое отношение, ставит под вопрос призвание Румынии быть членом ЕС. И когда я говорю об однобоком отношении, я имею в виду тех, кто стоит во главе Европейской комиссии».

Глава Сената выразил мнение, что, несмотря на выполнение всех требований в рамках MCV, Румынию по политическим мотивам не допускают в Шенген. «В одном докладе говорится, что одно требованием выполнено, в следующем — мы опять отдалились, и складывается ощущение, что этот механизм стал вечным, что, безусловно, противоречит духу и логике его создания в 2007 году», — сказал Тэричану.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о перспективах и сроках вступления Румынии и идущей с ней в «пакете» Болгарии в Шенгенскую зону уже неоднократно откладывался на протяжении последних лет. Присоединению двух стран к соглашению противится целый ряд стран-членов ЕС, в то время как по данному вопросу необходимо единогласное одобрение. Отказ мотивировался, в частности, недостаточно эффективной борьбой с коррупцией и организованной преступностью в этих странах и недостаточным контролем границ.