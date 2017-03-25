Москва, 25 марта, 2017, 13:24 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил работников российской культуры с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 25 марта, на официальном сайте правительства России.

В поздравительной телеграмме Медведев отметил, что культура — очень ёмкое и многомерное понятие. «Пространство, где мы ищем и находим ответы на самые сложные, самые важные для себя вопросы. Именно вы — люди творчества — помогаете нам быстрее и интереснее проходить этот путь. Ваши мастерство, вдохновение и тонкий вкус делают мир лучше», — пишет Медведев.

Председатель правительства подчеркнул, что работники российской культуры умеют создавать и хранить прекрасное, наполнять жизнь миллионов людей яркими эмоциями, глубокими чувствами и гармонией, открывать красоту живописи и музыки, драматургии и поэзии, возрождать великолепные исторические и архитектурные памятники.

Медведев напомнил, что недавно прошли тематические Года культуры, литературы и кино. Эти комплексы мероприятий помогли реализовать новые интересные проекты и стали большим событием для всех граждан.

Глава правительства привел цитату Николая Рериха: «Если мы мыслим о Культуре, это уже значит — мы мыслим о Красоте».

«А от себя могу добавить — творческой энергии, красоты и любви к своему делу нашим мастерам культуры не занимать! Желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего вашим родным и близким», — пишет Медведев в поздравительной телеграмме.

Напомним, День работника культуры отмечается в России ежегодной 25 марта с 2008 года. Праздник был учрежден указом президента России от 27 августа 2007 года.