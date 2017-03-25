В Калужской области суд лишил родительских прав пьющую мать
Калуга, 25 марта, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Калужский районный суд лишил родительских прав и принял решение о взыскании алиментов с жительницы Ферзиковского района. Об этом 25 марта ИА REGNUM сообщил помощник прокурора Ферзиковского района Калужской области Игорь Гринев.
По его словам, прокурорская проверка установила, что мать семилетней девочки после рождения дочери вела разгульный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками, в том числе в присутствии ребенка. Женщина здоровьем дочери не интересовалась, ее воспитанием не занималась, материальную и иную помощь ребенку не оказывала.
Кроме того, мать девочки состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. С 2004 года женщина состоит на учете у врача-нарколога и имеет заболевание, но лечением не занимается.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области прокуроры направили в суды 55 заявлений о лишении (ограничении) родительских прав.
В регионе реализуется проект «Социальный патруль», к задачам которого отнесены вопросы предупреждения безнадзорности, выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.
В школах региона активно действуют родительские патрули, которые выявляют детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, не посещающих, либо систематически пропускающих уроки без уважительных причин.