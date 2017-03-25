Калуга, 25 марта, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Калужский районный суд лишил родительских прав и принял решение о взыскании алиментов с жительницы Ферзиковского района. Об этом 25 марта ИА REGNUM сообщил помощник прокурора Ферзиковского района Калужской области Игорь Гринев.

Ферхейден. Женщина с бутылкой (фрагмент). ХVI — ХVII вв

По его словам, прокурорская проверка установила, что мать семилетней девочки после рождения дочери вела разгульный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками, в том числе в присутствии ребенка. Женщина здоровьем дочери не интересовалась, ее воспитанием не занималась, материальную и иную помощь ребенку не оказывала.

Кроме того, мать девочки состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. С 2004 года женщина состоит на учете у врача-нарколога и имеет заболевание, но лечением не занимается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области прокуроры направили в суды 55 заявлений о лишении (ограничении) родительских прав.

В регионе реализуется проект «Социальный патруль», к задачам которого отнесены вопросы предупреждения безнадзорности, выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.

В школах региона активно действуют родительские патрули, которые выявляют детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, не посещающих, либо систематически пропускающих уроки без уважительных причин.