Москва, 25 марта, 2017, 12:59 — ИА Регнум.



Cynthiamcastro Теннис

Владимир Дмитриев, которые является председателем попечительского совета Федерации тенниса России (ФТР), избран президентом Европейской ассоциации тенниса (Tennis Europe). Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба ФТР.

Выборы президента Европейской ассоциации тенниса состоялись в рамкам ассамблеи ассоциации, которая проходит в Сочи (Краснодарский край).

За Дмитриева отдали голоса 43 члена ассоциации, а за его конкурента — финна Матти Виртанена — 31.

Дмитриев сменит на этом посту Жака Дюпре, который возглавлял ассоциацию на протяжении девяти лет.

Срок полномочий главы Tennis Europe составляет три года.

Про Дмитриева известно, что он является доктором экономических наук и членом-корреспондентом Российской академии естественных наук, специалистом по мировой экономике.

Дмитриев на протяжении 20 лет занимал руководящие должности во Внешэкономбанке. С 2004 по 2016 годы он был председателем этого банка. В марте 2016 года он был избран вице-президентом Торгово-промышленной палаты России.