Кишинёв, 25 марта, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Российские власти приняли решение продлить до 12 мая период легализации для молдавских граждан, находящихся нелегально на территории России. Как сообщил 25 марта президент Молдавии Игорь Додон, решение о продлении «миграционной амнистии» стало результатом договоренностей, достигнутых в ходе его встречи 17 марта с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Молдавии

«Согласно последним данным, до 20 марта успели пройти процедуру легализацию около 10 тысяч наших сограждан. Призываю всех активно обращаться в местные отделения Главного управления по вопросам миграции МВД для получения легального статуса пребывания на территории Российской Федерации», — отметил Додон.

Он также сообщил о начале работы сайта, на котором граждане Молдавии, в отношении которых был введен запрет на въезд в Россию по причине совершения различных правонарушений, смогут проверить, амнистированы они ли нет. «По этой позиции миграционную амнистию получили 17 с половиной тысяч человек», — напомнил Додон.

«Рад, что наши договорённости с российскими коллегами обретают практические результаты в столь быстрые сроки. Надеюсь, что как можно больше наших сограждан воспользуются данными возможностями», — подвел итог молдавский президент.

ИА REGNUM напоминает, что договоренность о миграционной амнистии была достигнута в ходе визита президента Молдавии Игоря Додона в Москву в середине января. Амнистией могут воспользоваться около 250 тыс. граждан Молдавии, нелегально находящихся в РФ и 17,5 тыс. граждан Молдавии, которым был запрещен въезд в Россию по причине совершения различных правонарушений.

«Решение проблем» молдавских гастарбайтеров, которым был запрещен въезда в РФ, ранее использовалось в качестве политического инструмента в ходе предвыборных кампаний молдавских партнеров Кремля — Партии социалистов, Игоря Додона и башкана Гагаузии Ирины Влах.