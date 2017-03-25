Вашингтон, 25 марта, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп признался в любви к грекам. Об этом сегодня, 25 марта, сообщают греческие СМИ, опубликовавшие видеозапись выступления Трампа на собрании в честь Дня независимости Греции.

Искусство Древней Греции

День независимости Греции отмечается 25 марта. В этот день в 1821 году в монастыре Святая Лавра около Калавриты впервые прозвучал призыв «Свобода или смерть», и митрополит Герман Патрский поднял знамя революции.

Грекам понадобилось восемь лет кровопролитной борьбы и вмешательство великих держав, чтобы получить независимость от Османской империи.

Традицию празднования Дня независимости Греции в США заложил президент Рональд Рейган 30 лет назад. Обычно празднование проходит в Белом доме в присутствии президента США и представителей греческих властей.

На празднике 2017 года президент Трамп начал свое выступление с фразы: «Я люблю греков».

«Я люблю греков, о, как я люблю греков. Не забывайте, что я из Нью-Йорка. Там всюду увидишь греков. Они везде!», — сказал Трамп.

Президент США высоко оценил вклад руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибуса, грека по происхождению, заявив, что это «один из главных греков» в стране. Он также отметил вклад других сотрудников, которые имеют греческое происхождение.

«В День независимости Греции празднуется возрождение свободы греческих граждан»!, — констатировал Трамп.

В этом году греческую делегацию возглавил министр национальной обороны Панос Камменос, который заодно провел переговоры с министром обороны США Джеймсом Маттисом.

В Белом доме звучала греческая музыка и были исполнены традиционные греческие танцы.