Лондон, 25 марта, 2017, 12:19 — ИА Регнум. «Готова ли Европа действительно строить общество, части которого развиваются разными темпами? — задается СМИ вопросом в редакционной статье. — Несмотря на то, что недавно несколько национальных лидеров заявили о будущей Европе, развивающейся двумя скоростями, действительно ли они имеют в виду что небольшие группы стран способны продвигаться вперед, не дожидаясь, пока подтянутся остальные, в таких областях, как оборона или налогообложение? Используя инструменты договора, которые позволяют усилить сотрудничество, истинная многоскоростная многоуровневая Европа была бы намного более амбициозной. Однако проблемы ЕС могут показаться многим достаточными для беспокойства и нерешаемыми без переосмысливания структуры проекта».

Policy Exchange Тереза Мэй

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«Более дифференцированная Европа, основанная на идее переменной геометрии, диапазона скоростей или концентрических кругов, будет хорошим способом ослабить напряженность и проблемы, которые затрагивают нынешний, чрезмерно жесткий ЕС. В центре будет еврозона из 19 членов, которая будет нуждаться в более глубокой политической и экономической интеграции, чтобы выжить. На другом уровне будут располагаться члены ЕС, обладающие полным набором прав, но не входящие в еврозону. В принципе, было бы полезно, если те, кто считают, что использование единой валюты чрезмерно жестким требованием или не готовы принять политическую интеграцию, которую это подразумевает, смогли мигрировать в эту более слабую вторую группировку без подрыва или уничтожения единой валюты. Основным кандидатом на такой шаг является Греция, но в будущем могут быть и другие».

Вместо перспектив роста и развития The Economist видит для Евросоюза совершенно иное будущее, которого и стремится избежать Великобритания, первой затеявшая расставание с объединением.

«Популистские, антиевросоюзные партии атакуют само существование ЕС — не в последнюю очередь во Франции, где Марин Ле Пен чувствует себя неловко в президентской кампании, даже если лидер «Национального фронта» вряд ли победит в мае. До сих пор самым резким результатом антиевропейской реакции является брексит. Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не будет в Риме на день рождения: 29 марта она планирует заняться статьей 50 договора ЕС, чтобы начать процесс размежевания. Потеря такого большого члена также является огромным ударом по влиянию и авторитету клуба», — подчеркивает издание.