Москва, 25 марта, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Законопроект, регулирующий вопросы оплаты труда кандидатов в президенты РФ, депутаты всех уровней, внесли в Госдуму заксобрание (Курултай) Башкирии и депутат Рафаэль Марданшин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

schuldnerhilfe Пустые карманы

Сейчас работодатель, представитель нанимателя, командир воинской части, администрация образовательной организации, в которых работает, служит, проходит альтернативную гражданскую службу, военные сборы, учится зарегистрированный кандидат, со дня регистрации кандидата до дня официального опубликования результатов выборов обязаны по заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата освободить его от работы, службы, военных сборов, учебных занятий в любой день и на любое время в течение этого срока.

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации.

Авторы обратили внимание на отсутствие правовой определенности в вопросе о том, обязан ли работодатель сохранять за кандидатами, в том числе находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заработную плату на время их участия в выборах.

В этой связи предлагается установить, что работодатель обязан предоставлять кандидату по его просьбе отпуск без сохранения заработной платы на период участия в выборах. Кроме того, предлагается уточнить, что освобождение от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в СМИ, на время их участия в выборах осуществляется путем издания приказов (распоряжений) о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков или отпусков без сохранения заработной платы.

Сходные по содержанию уточнения предлагается предусмотреть в положениях, регулирующих статус доверенных лиц. В частности, регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим, осуществляется при условии представления в соответствующую избирательную комиссию не приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей, а «заверенной копии приказа о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или отпуска без сохранения заработной платы или иных отпусков».