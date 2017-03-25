Вильнюс, 25 марта, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Более полутора тысяч военнослужащих военного блока НАТО в июне 2017 года будут отрабатывать в Литве защиту Сувалкского коридора. Об этом сегодня, 25 марта, заявил командующий сухопутными войсками Литвы бригадный генерал Вальдемарас Рупшис, сообщает телеканал RT.

Сувалкский коридор помечен красной линией

Он рассказал, что в июне 2017 года в районе Сувалкского коридора пройдут военные учения, в которых примут участие подразделения территориальной обороны Литвы, а также военнослужащие ополчения.

Кроме того, в учениях примут участие боевые вертолеты ВВС США, которые будут осуществлять поддержку с воздуха, а также подразделения американских десантников.

Также в учениях примут участие английские морские пехотинцы и военнослужащие из Польши и Румынии.

Всего в операции будут задействованы более 1,5 тыс. военных.

Напомним, так называемый Сувалкский коридор — это участок польско-литовской границы протяженностью около 100 км (по прямой — 65 км). На юге этот участок примыкает к границе Белоруссии, на севере — к Калининградской области России.

Стратеги НАТО считают Сувалкский коридор наиболее уязвимой точкой для альянса в Восточной Европе и вероятной целью возможной в будущем «российской агрессии», так как захват этого коридора отрезает страны Прибалтики от других стран НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что менее месяца назад российские блогеры закопали в Сувалкском коридоре Польши «капсулу времени». В послании потомкам говорится:

«Мы обращаемся к вам из 2017 года, когда Польша находится в составе враждебного России блока НАТО, а в стране уничтожают память о воинах Красной армии, сложивших головы за свободу и счастье польского народа в огне Второй мировой войны.

Это послание мы закопали в так называемом «Сувалкском коридоре», который в наше время является ключевой точкой военного напряжения в Балтийском регионе. Но мы верим, что наши народы преодолеют все привнесённые извне искусственные разногласия и будут жить в мире, как настоящие братья, и небо над головами детей будет мирным, а жизнь обильна и счастлива. Берегите Мир!»