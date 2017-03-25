Балаклея, Украина, 25 марта, 2017, 11:27 — ИА Регнум.



Zwalls.ru Разрыв снаряда

На 65-м Балаклейском арсенале в Харьковской области Украины продолжаются разрывы снарядов. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что на территории арсенала продолжаются одиночные разрывы боеприпасов различной интенсивности.

В зоне чрезвычайной ситуации отключено газоснабжение, временно приостановлена работа потенциально опасных объектов и движение транспорта до железнодорожной станции Балаклея. Кроме того закрыто воздушное пространство в радиусе 40 километров.

Напомним, накануне стало известно, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складах боеприпасов.

Напомним, в ночь на 23 марта на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области произошел взрыв, за которым последовали пожар и цепная детонация боеприпасов.

Власти эвакуировали 20 тыс. человек местного населения в радиусе 10 км от склада. Было закрыто воздушное пространство над Балаклеей. На данный момент известно, что в результате ЧП как минимум 23 объекта жилой и социальной сферы получили повреждения. Жители постепенно возвращаются в свои дома.

Инцидент произошел на 65-м Балаклейском арсенале, который был построен еще до Великой Отечественной войны. Арсенал рассчитан на хранение 150 000 тонн боеприпасов и занимает площадь 368 гектаров.