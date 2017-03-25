Мельбурн, Австралия, 25 марта, 2017, 11:06 — ИА Регнум.



Morio Гонщик

Британский гонщик Льюс Хэмилтон из команды «Мерседес» победил в квалификации первого в новом сезоне 2017 года этапе Формулы-1 в Австралии. Таким образом, он стартует первым в гонке Гран-при Австралии. Квалификация состоялась сегодня, 25 марта, на трассе в Мельбурне.

Свой лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 22,188 секунды.

Второй результат показал германец Себастьян Феттль из команды «Феррари». Третий — партнер Хэмилтона по команде «Мерседес» Валттери Боттас.

Российский гонщик из команды «Торо Россо» Даниил Квят смог занять девятое место в квалификации. Он уступил лидеру две секунды.

Стоит отметить, что ранее Квят занял девятое место в третьей свободной практике на Гран-при Австралии.