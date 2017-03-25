Киев, 25 марта, 2017, 10:52 — ИА Регнум.



Кадр видео с сайта youtube.com канала Андрей Морозов Заложники

В селе Колоденка Ровенской области Украины бойцы националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в заложники 30 сторонников партии «Успешная страна». Об этом сегодня, 25 марта, сообщают украинские «Вести».

Сообщается, что группа вооруженных людей вошла в здание, где расположено отделение партии «Успешная страна» и взяла в заложники всех присутствующих. Нападавшие заявили, что являются членами карательного батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В заложниках оказались около 30 человек, один из них был избит.

Сразу же после захвата была вызвана полиция. Она ведет переговоры с захватчиками.

Руководство партии «Успешная страна» требует от полиции оперативно разобраться в ситуации и наказать виновных.

«Совершено нападение на мирное собрание граждан. Люди взяты в заложники. Подобного рода преступления должны караться с максимальной строгостью», — сказано в заявлении пресс-службы партии «Успешная страна».

Также украинские СМИ публикуют короткий видеоролик из помещения, где были взяты заложники.