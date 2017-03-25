Киев, 25 марта, 2017, 10:39 — ИА Регнум.



Владимир Широков Мария Максакова

Бывшая депутат Государственной думы Российской Федерации Мария Максакова впервые прокомментировала убийство своего мужа также бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает РЕН ТВ.

Максакова заявила, что ценила каждый день, который проводила со своим мужем Денисом Вороненковым, который был «добрым, глубоким, умным, ласковым».

«В принципе, если бы я могла там быть вместо него, я бы не задумывалась. Жизнь дальше без него — это хуже. Я, конечно, бронетанк. Я, конечно, крепкая. Но я не знала, что может быть так больно. И я ему благодарна за каждое мгновение, что он провел со мной», — сказала Максакова.

Она заявила, что не собирается выстраивать никаких версий убийства Вороненкова. «Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа», — сказал экс-депутат Государственной думы.

Максакова отметила, что сейчас у нее нет каких-то определенных планов на будущее. «У меня не было ничего в жизни важнее него, ничего. Сейчас я даже не понимаю, как и зачем что-то делать дальше — и чего-то хотеть. Я на грани того, что можно выдержать вообще», — говорит вдова. Она надеется, что поддержку ей окажут трое детей, один из которых является сыном Вороненкова (ему 11 месяцев).

Также Максакова не стала комментировать слова своей матери Людмилы, которая после появления информации об убийстве Вороненкова сказала: «Ну, и слава тебе, Господи, а что с ним еще делать?» Она добавила, что это был человек, который «подличал».

Мария Максакова заявила, что не знает точно, что там «ляпнула» её мать, так как она с ней не разговаривает и в будущем не собирается.

Кроме того, вдова подчеркнула, что сейчас её усиленно охраняют.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Его убийцу успел ранить охранник Вороненкова. Киллер скончался в больнице.