Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 25 марта, 2017, 10:04 — ИА Регнум.

Бывший министр финансов Украины Наталья Яресько отправится в Пуэрто-Рико «восстанавливать» экономику этой островной страны в Карибском море. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает Associated Press со ссылкой на главу Совета по надзору за финансовой ситуацией в Пуэрто-Рико Хосе Карриона.

U.S. Department of the Treasury Наталья Яресько

Яресько, которая родилась в американском штате Иллинойс и является гражданкой США, была министром финансов Украины с 2014 по 2016 год. Она была назначена в правительство Арсения Яценюка после того, как на Украине был совершен государственный переворот.

Именно в этот период украинская экономика стремительно сокращалась, а власти проводили «шоковую терапию», выводя тарифы ЖКС на «общемировой уровень», устраивая приватизацию госактивов и постоянно занимая деньги у МВФ и других международных структур.

И вот Яресько предложена должность исполнительного директора Совета по надзору за финансовой ситуацией Пуэрто-Рико, который был создан по решению Конгресса США, с окладом $625 тысяч в год.

По словам главы этого совета Хосе Карриона, три года назад ситуация на Украине была катастрофической, но Яресько удалось провести в стране реформы, которые способствовали «восстановлению ее экономической жизнеспособности», а также «вернули на Украину инвесторов». Каррион считает, что Яресько как раз тот человек, который сейчас нужен Пуэрто-Рико.

При этом Каррион отметил, что, скорее всего, назначение Яресько вызовет недовольство в стране, которая уже давно погрязла в экономическом кризисе.

Лидер Народно-демократической партии (PPD) Пуэрто-Рико Хектор Феррер уже осудил решение о назначении Яресько. Он указывает, что крайне аморальным выглядит тот факт, что человек всего за несколько лет станет миллионером за счет средств простых пуэрториканцев.

Яресько уже успела похвастаться «теплым местечком», которое ей дали власти США за заслуги по уничтожению остатков украинской экономики. В своем Facebook она написала, что «ей выпала честь» занять эту «критически важную должность», на которой она сможет вернуть в Пуэрто-Рико финансовую стабильность.

Напомним, Пуэрто-Рико — это зависимая от США территория со статусом «неинкорпорированной организованной территории». Остров находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. Действие на территории Конституции США ограничено, но верховная власть принадлежит Конгрессу США, при этом территория имеет собственную систему самоуправления.