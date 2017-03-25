Гуанчжоу, Китай, 25 марта, 2017, 09:43 — ИА Регнум.



Myriams-Fotos Траурные свечи

На строительстве электростанции в китайской провинции Гуандун произошло обрушение платформы для высотных работ. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает агентство China News Serviceсо ссылкой на местные власти.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Цунхуа города Гуанчжоу, где возводится электростанция. Одна из платформ для проведения высотных работ обрушилась.

В результате инцидента погибли девять человек. Ещё двое получили ранения.

Правоохранительные органы уже задержали ответственных за проведение строительных работ. Основная версия причин обрушения — нарушение техники безопасности и нарушение технологий строительства.

Напомним, в ноябре 2016 года на юге Китая произошло обрушение строительных лесов на строящейся тепловой электростанции. Тогда погибли 74 человека. Ещё двое рабочих получили ранения.

Причиной того инцидента также стало нарушение технологии строительства.