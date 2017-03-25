Сент-Луис, США, 25 марта, 2017, 09:19 — ИА Регнум.



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В американском городе Сент-Луис (США, штат Миссури) группа неизвестных открыла огонь по прохожим. Об этом сегодня, 25 марта, сообщают местные СМИ.

В результате стрельбы ранения получили шесть человек. Все пострадавшие были госпитализированы.

Уже в больнице от полученных ранений скончался пятнадцатилетний подросток. Ещё один пострадавший — восьмилетний мальчик — находится в критическом состоянии.

На данный момент нет информации о том, кем были нападавшие, и из-за чего произошла стрельба. Полиция ведет поиски стрелявших.