Петропавловск-Камчатский, 25 марта, 2017, 09:05 — ИА Регнум.



Алексей Боголюбов. Извержение Везувия

На Камчатке впервые за последние 200 лет произошло извержение вулкана Камбального. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Вулкан Камбальный расположен в южной оконечности полуострова Камчатка. К западу от него находится вулкан Кошелева, а в 10 км к югу — озеро Камбальное. Своё название вулкан получил от первопроходцев-казаков, назвавших его по одноименной реке Камбальной, а сама река получила это имя — в связи с обилием камбалы в приустьевой части моря.

Довольно сильное извержение Камбального происходило в XIV веке. Последний раз вулкан извергался 200 лет назад. С тех пор он не проявлял активности.

Однако сейчас вулкан проснулся.

На данный момент вулкану установлен «оранжевый» код авиационной опасности. Это означает, что в любое время вулкан может выбросить огромные массы пепла на высоту до 6−8 км. Высота вулкана составляет 2161 м.

Подобные выбросы очень опасны для международных рейсов и низколетящих самолетов.