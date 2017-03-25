Берлин, 25 марта, 2017, 08:08 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Доллар

Германский государственный банк развития KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) по ошибке перечислил более 4 млрд евро ($5,4 млрд) в четыре сторонних банка. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что в электронной системе германского госбанка KfW произошел сбой, в результате которого неоднократно повторялись отдельные платежи.

Администрация KfW обнаружила неправильное поведение электронной системы банка на самом раннем этапе процесса. Были предприняты меры по отмене нежелательных действий и начат необходимый процесс анализа причин произошедшего.

В итоге ошибка в электронной системе банка была оперативно выявлена и устранена. Все суммы переплаты были возвращены на счета KfW.

Стоит отметить, что для KfW это уже не первый случай подобного сбоя. В 2008 году более 300 млн евро были по ошибке переведены на счета американского банка Lehman Brothers, который всего за несколько часов до этого объявил о банкротстве.

Тогда германская пресса высмеяла банк KfW и назвала его «самым глупым банком в Германии».

KfW — крупнейший государственный банк Германии и третий по величине банк страны после Deutsche Bank и Commerzbank.