Пекин, 25 марта, 2017, 07:27 — ИА Регнум.



Диего Веласкес. Торговец. 1625

Китайская Народная Республика в течение 13-й пятилетки (2016−2020 годы) собирается импортировать продукцию на $8 трлн. Такое заявление сделал вице-премьер Китая Чжан Гаоли, сообщает агентство «Синьхуа».

Выступая на открытии экономического форума в Боао, вице-премьер Гаоли заявил, что на 13-ю пятилетку запланирован объем импорта на сумму почти в $8 трлн.

Объем иностранных инвестиций на этот же период запланирован на сумму $600 млрд. При этом Китай планирует вложить в экономики других стран $750 млрд.

Напомним, в 2016 году импорт Китая упал на 5,5% и составил $1,587 трлн.

Так например импорт Китая из России за 2016 год составил $32,2 млрд, что на 3,1% меньше, чем в 2015 году. При этом экспорт Китая в Россию вырос на 7,3% и составил 37,3 млрд.

Вице-премьер Гаоли подчеркнул, что китайская экономика демонстрирует стабильность, несмотря на продолжающиеся сдвиги в экономической модели и изменения ее структуры.