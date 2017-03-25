Москва, 25 марта, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 24 марта провели шесть гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо и Эль-Кунейтра. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

On-line.lg.ua Гуманитарная помощь

В районах Баб Насрин, Аль-Сукари, Кади-Аскар, Ашрафия и Карм-Аль-Додо города Алеппо жителям было передано 2,5 тысячи порций горячего питания, хлеб и продовольствие.

Жителям населённого пункта Хадар провинции Эль-Кунейтра было передано 350 продовольственных наборов и 50 наборов детского питания.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 2960 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3 тонны.

Кроме этого, при содействии российского Центра по примирению 24 марта были отправлены гуманитарные конвои с грузами ООН в населённые пункты Мутаияи Телль-Гехаб провинции Деръа.

Российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дей-эз-Зор доставлено 20,7 тонны продовольствия, полученных сирийскими властями по линии ООН.