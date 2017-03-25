Лондон, 25 марта, 2017, 06:08 — ИА Регнум. Полиция Лондона освободила ещё двоих задержанных по подозрению в причастности к организации теракта возле здания парламента Великобритании, сообщили в Скотленд-Ярде.

Bernhard_Staerck Полиция

Отмечается, что одна из задержанных женщин освобождена под залог с обязательством дать показания в конце марта. Ещё с одного задержанного мужчины были сняты все подозрения. На данный момент под стражей остаются ещё двое подозреваемых.

Напомним, что по делу о теракте в Лондоне британскими правоохранителями были задержаны в общей сложности одиннадцать человек. Чуть ранее полиция также сняла подозрения с шестерых задержанных, одна женщина была освобождена под залог.

Между тем расследование дела продолжается. Как заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, террорист Халид Мосуд, по всей видимости, действовал в одиночку, однако следователи не исключают, что были лица, которые «поддерживали и направляли» его при подготовке к атаке.

Напомним, 22 марта в Лондоне автомобиль протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем врезался в здание рядом с парламентом Соединённого Королевства. После этого находившийся за рулём мужчина напал с ножом на полицейских и был застрелен. В результате атаки, по последним данным, погибли пять человек, около 50 человек получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Застреленным террористом оказался 52-летний житель графства Кент Халид Масуд, который ранее уже привлекал внимание британских спецслужб.