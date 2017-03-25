Москва, 25 марта, 2017, 05:36 — ИА Регнум.



Айтен Юран Небо

Представители России и США в ходе видеоконференции 24 марта обменялись оценками выполнения меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В рамках выполнения соглашения подтверждено отсутствие существенных инцидентов в связи с действиями авиации ВКС России и ВВС, возглавляемой США коалиции в Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что стороны рассмотрели взаимные предложения по дальнейшему повышению безопасность полетов авиации в Сирии.

«По итогам видеоконференции представителями России и США отмечена эффективность и надежность существующих каналов связи, а также подтверждена готовность к продолжению контактов», — сообщают в Минобороны.

Напомним, Россия проводит военную операцию против террористов в Сирии с сентября 2015 года. До этого в стране более года работала авиация международной коалиции во главе с США, однако существенных успехов в борьбе с террористами ею достигнуто не было. После появления в Сирии российской авиации возник вопрос о безопасности полётов и предупреждения инцидентов между ВКС России и ВВС США.

В октябре 2015 года стороны заключили Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полётов в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии.