Нью-Йорк, США, 25 марта, 2017, 05:09 — ИА Регнум. Великобритания отказалась поддержать предложенный Россией и Китаем проект резолюции Совета безопасности ООН, направленной на предотвращение попадания химических веществ в распоряжение террористов в Сирии и Ираке, передаёт телеканал «Россия 24».

Nikole Snyder Защита от химического оружия

Комментируя проект, постоянный представитель Соединённого Королевства при ООН Мэттью Райкрофт заявил, что между ситуациями в Сирии и Ираке существует «большая разница».

В адрес правительства Ирака не выдвигалось обвинений в применении химического оружия против собственного народа, заявил британский дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Москва и Пекин повторно предложили Совету безопасности ООН принять резолюцию по химическому оружию, которая уже выносилась на обсуждение в апреле 2016 года, но была отвергнута западными странами.

В документе содержится предложение о подключении к работе в Ираке действующей в настоящее время в Сирии миссии по расследованию случаев применения химического оружия.

По словам заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова, документ был «соответствующим образом актуализирован».

Напомним, что в декабре 2016 года в Совбез ООН был внесён подготовленный Великобританией и Францией проект резолюции по применению химического оружия в Сирии, который предусматривал введение санкции против Дамаска, предвосхищая результаты расследования, которое проводят эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В ходе голосования в Совете безопасности ООН 28 февраля Россия и Китай наложили вето на данный проект.