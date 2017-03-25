Лилль, Франция, 25 марта, 2017, 04:40 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы во французском городе Лилле вечером 24 марта, передает местное издание La Voix Du Nord.

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Инцидент произошел около 21:45 по местному времени (23:45 мск). Неизвестный открыл стрельбу неподалеку от станции метро «Порт д'Арас» в южной части города.

Сообщается, что трое пострадавших доставлены в больницу. Среди них — 14-летний ребенок, он получил ранение в ногу.

По сведениям радио France Bleu Nord, стрельба произошла на парковке. На месте обнаружено около десятка гильз.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления. В настоящее время ведётся его розыск. СМИ сообщают о перекрытии улиц в Лилле вооружёнными полицейскими.

Отмечается, что одной из предварительных версий произошедшего является попытка злоумышленника свести с кем-то счеты.