Вашингтон, 25 марта, 2017, 04:00 — ИА Регнум. Россия представила в Верховный суд США аргументацию в поддержку прошения адвокатов российского бизнесмена Виктора Бута о пересмотре вынесенного ему ранее приговора, передаёт телеканал RT.

Joe Ravi Здание Верховного суда США

Отмечается, что в Верховный суд от имени Российской Федерации была подана так называемая дружественная аргументация (amicus curiae) в поддержку Виктора Бута по его делу.

Как сообщил адвокат российского гражданина Алексей Тарасов, аргументация касается применения норм международного права.

Напомним, апелляцию в Верховный суд США на пересмотр дела адвокаты Виктора Бута подали в конце феврале. В представленных документах защита указала на применение окружным апелляционным судом Нью-Йорка неправильного правового стандарта для оценки новых обстоятельств дела: прокуратура города утаила от защиты доказательства, имевшие оправдательный характер.

Совещание в Верховном суде США, на котором будет начата процедура ознакомления с делом, назначено на 31 марта 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут отбывает срок в американской тюрьме по обвинению в незаконной торговле оружием. Гражданин России был задержан в 2008 году в Таиланде. В 2010 году он был экстрадирован в США, а в апреле 2012 года суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Суд признал Виктора Бута виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Российский гражданин своей вины не признал.