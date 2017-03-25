Тунис, 25 марта, 2017, 03:43 — ИА Регнум. Посол Великобритании в Тунисе вызван в МИД североафриканской страны для разъяснений в связи с решением Лондона ввести запрет на провоз электронных устройств в самолетах, передаёт агентство Reuters.

Holgi Самолет в небе

Сообщается, что власти Туниса намерены выразить протест британской стороне, так как считают введенную меру неоправданной, а также не учитывающей улучшения ситуации с безопасностью в Тунисе.

В заявлении внешнеполитического ведомства также подчеркивается, что введение запрета стало неожиданностью для страны, поскольку было принято без каких-либо консультаций с властями Туниса.

Напомним, правительство Великобритании 21 марта объявило о введении запрета на провоз в ручной клади любых электронных устройств крупнее мобильного телефона на авиарейсах, прибывающих из Египта, Иордании, Ливана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции.

Ограничения затронули шесть британских перевозчиков, осуществляющих рейсы в эти страны, а также восемь зарубежных авиакомпаний, среди которых Egyptair и Turkish Airlines. Запрет вступает в силу с 25 марта.

Отметим, что это решение было принято британскими властями вслед за заявлением США о намерении ввести аналогичный запрет для авиарейсов из Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.