Москва, 25 марта, 2017, 03:10 — ИА Регнум.



Freedom House Нарушение перемирия в Сирии

В Сирии за сутки 24 марта подтверждено 15 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 15 нарушений в провинциях Дамаск (6), Латакия (6), Деръа (1) и Хама (2)», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства также было зафиксировано 15 нарушений в провинциях Дамаск, Деръа, Хама, Алеппо и Идлиб, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий трёх населённых пунктов: Хафир-аль-Фука (провинция Дамаск), Аль-Джанина и Арика (провинция Эс-Сувейда).

За сутки под контроль правительственных войск перешёл 1 квадратный километр территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства Сирии перешло освобождено почти 3400 квадратных километра территории, от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 193 населённых пункта.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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