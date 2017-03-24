Нью-Йорк, США, 25 марта, 2017, 02:59 — ИА Регнум.



openDemocracy Россия и Китай

Россия и Китай предложили Совету безопасности ООН принять резолюцию, направленную на предотвращение попадания химических веществ в распоряжение террористов в Сирии и Ираке. Об этом сообщил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, передаёт телеканал RT.

«Чтобы объединить Совет безопасности для совместной работы по противостоянию вызовам, связанным с использованием химического оружия террористами и негосударственными субъектами, мы вместе с Китаем повторно распространили тот же проект резолюции, что и год назад, соответствующим образом его актуализировав», — сообщил представитель России.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2016 года в Совбез ООН уже вносился проект резолюции по применению химического оружия в Сирии. Документ, подготовленный Великобританией и Францией, предусматривал введение ряда санкции против Дамаска, предвосхищая результаты расследования, которое проводят эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В частности речь шла о запрете на поставку Вооружённым силам Сирии вертолётов, с которых якобы могли осуществляться химические атаки, а также запчастей к этой технике. Кроме этого, предлагалось внести в санкционный список ряд граждан Сирии, запретив им покидать территорию страны.

В ходе голосования в Совете безопасности ООН в конце февраля Россия наложила вето на данный проект, российскую сторону также поддержал Китай.

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