Киев, 25 марта, 2017, 02:13 — ИА Регнум. Пенсионный фонд Украины прекратил выплату социальных трансфертов через дочерние российским банкам структуры, в отношении которых Киевом были введены санкции. Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда.

Принятое решение фонд обосновывает указом президента Украины Петра Порошенко от 15 марта, которым было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении «специальных экономических и других ограничительных мер» в отношении «дочек» российских банков.

Уточняется, что данные меры предусматривают, в числе прочего, запрет на размещение украинских государственных средств на счетах этих учреждений.

В связи с этим Пенсионный фонд Украины «останавливает финансирование отделений вышеупомянутых банков», а пенсионерам, в свою очередь, предлагает использовать «альтернативные варианты получения пенсий».

Напомним, 23 марта официально вступило в силу решение украинских властей о введении сроком на один год санкций в отношении пяти банков с российским государственным капиталом. В числе принятых мер — запрет этим организациям выводить средства из страны.

Санкции введены в отношении украинских отделений Сбербанка и ВТБ, а также дочерних структур российских банков — «БМ-Банка», «Проминвестбанка» и VS Bank.

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