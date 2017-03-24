Домодедово, Московская область, 25 марта, 2017, 01:26 — ИА Регнум.



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Сотрудникам удалось предотвратить дальнейшее распространение нефтяного пятна в подмосковной реке Маруниха. Об этом вечером 24 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По информации ведомства, площадь пятна на данный момент составляет 60 квадратных метров. «Для локализации разлива установлено два бона. Работы по ликвидации последствий разлива проводит аттестованное подразделение «Экоспас», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 20:50 были начаты работы по обсыпке поверхности воды сорбентом и сбору разлитого вещества. Возобновлены они будут утром 25 марта. Собранную эмульсию вывозят на полигон ООО «Центр экологической безопасности».

Представителями Росприроднадзора осуществлён забор проб воды ниже и выше по течению реки Мураниха, а также вблизи аэропорта «Домодедово». Результаты этих анализов будут готовы к 30 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области близ аэропорта «Домодедово» в реку Мураниху было слито порядка 50 тонн нефти. Возникла угроза попадания нефти в реку Пахра, а из неё в Москву-реку.

В аэропорту «Домодедово» опровергли причастность к сливу нефти. В официальном заявлении указано, что после проверки очистных сооружений специалисты аэропорта каких-либо утечек не обнаружили.

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