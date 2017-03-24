Тирасполь, 25 марта, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Приднестровье официально обратилось к Австрийскому председательству в ОБСЕ с инициативой об организации встречи по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев передал соответствующее обращение спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Вольфу Дитриху Хайму.

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Игнатьев выразил мнение о том, что в рамках формата «5+2» необходимо обсуждать деструктивные планы Молдавии и Украины по установлению совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска «Кучурган» на приднестровско-украинской границе.

«Мы убеждены, что эта проблема касается переговорного процесса, так как напрямую затрагивает интересы людей, которые живут в Приднестровье. Она должна обсуждаться максимально открыто. Недопустимо применение любых действий, решений, которые могут ухудшить социально-экономическое положение людей, и для этого необходимо использовать все уровни диалога. Пока, к сожалению, как такового диалога нет, с нами отказываются говорить, а наши аргументы не желают слышать. В этой связи мы считаем, что международный переговорный формат — это авторитетная площадка, на которой мы можем обозначить наши озабоченности и получить аргументированные, внятные ответы», — пояснил Виталий Игнатьев.

Вольф Дитрих Хайм с приднестровской стороной не согласился, фактически став в этом вопросе на сторону Кишинева и заявив, что совместные посты на приднестровско-украинской границе — это двустороннее дело Молдавии и Украины, и не подлежит обсуждению в формате «5+2».

Отвечая на вопрос о том, не приведут ли планы Молдавии и Украины по установлению совместного таможенно-пограничного контроля к очередному перерыву в работе официального переговорного процесса по аналогии с ситуацией 2006 года, когда был заблокирован приднестровский экспорт, Вольф Дитрих Хайм выразил мнение, что вопрос не заслуживает столь пристального внимания, так как последствия от реализации подобных планов будут «позитивными».

«В моем понимании, перемены, планируемые в отношении таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска «Кучурган», в некоторых областях будут иметь позитивное влияние на жизнь людей, проживающих в Приднестровье. Полагаю некоторую озабоченность, о которой я слышал и читал, несколько преувеличенной в свете того, что я знаю об этих планах. Я довольно оптимистичен в отношении возможности в ближайшем будущем обменяться этой информацией на неформальном уровне. Строго говоря, не стоит так беспокоиться по этому поводу», — заявил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ.

В свою очередь Виталий Игнатьев подчеркнул, что реальные последствия от введения совместного контроля на приднестровской границе могут просчитать только специалисты, и обратил внимание, что приднестровской стороной эта работа уже была проделана. «Приднестровье изложило свое видение, а все остальные партнеры уклоняются от нормального диалога. Никто не ведет диалог с Приднестровьем, оперируя цифрами, конкретными правовыми актами. Считаем, что такие решения без учета позиции Приднестровья не могут быть приняты. Если мы не можем договориться на неформальных уровнях, то необходимо задействовать уровни официальные, в том числе и переговорного процесса. Я очень надеюсь, что наши озабоченности были услышаны действующим председательством, рассчитываю на то, что эти сигналы помогут уйти от эскалации напряженности», — заявил глава МИД ПМР.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на приднестровско-украинской границе на территории Украины. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей.