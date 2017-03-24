Рим, 25 марта, 2017, 00:47 — ИА Регнум. 24 марта на стадионе «Ренцо Барбера» был разыгран матч 5-го тура группы G Квалификационного раунда ЧМ-2018 между сборными Италии и Албании. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу итальянцев.

Дмитрий Голубович Даниэле Де Росси

На 12-й минуте матча опорный полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси открыл счет ударом с пенальти — 1:0.

На 80-й минуте матча форврад «Лацио» Чиро Имобиле удвоил преимущество Италии — 2:0. Ассистом отметился Давид Заппакоста.

Статистика матча (Италия/Албания)

Удары 14/9

Удары в створ 6/1

Владение 58%/42%

Фолы 14/15

На данный момент Италия идет второй с 13-ю очками. Албания осталась на 4-й позиции с 6-ю очками.

Составы на матч:

Италия: Буффон, Де Шильо, Барцальи, Бонуччи, Заппакоста, Кандрева, Инсинье, Вератти, Де Росси, Белотти, Иммобиле.

Албания: Стракоша, Лиля, Хюсай, Весели, Айети, Аголи, Баша, Мемушай, Кукели, Чикалеши, Роши.

Главный арбитр матча: Винчич.

Предупреждения: Мемушай — 11, Аголи — 23, Чикалеши — 84, Кукели — 87.

Голы: Де Росси (пен) 12 — 1:0, Иммобиле 80 — 2:0.