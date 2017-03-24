Де Росси принес Италии победу в матче с Албанией
Рим, 25 марта, 2017, 00:47 — ИА Регнум. 24 марта на стадионе «Ренцо Барбера» был разыгран матч 5-го тура группы G Квалификационного раунда ЧМ-2018 между сборными Италии и Албании. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу итальянцев.
На 12-й минуте матча опорный полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси открыл счет ударом с пенальти — 1:0.
На 80-й минуте матча форврад «Лацио» Чиро Имобиле удвоил преимущество Италии — 2:0. Ассистом отметился Давид Заппакоста.
Статистика матча (Италия/Албания)
Удары 14/9
Удары в створ 6/1
Владение 58%/42%
Фолы 14/15
На данный момент Италия идет второй с 13-ю очками. Албания осталась на 4-й позиции с 6-ю очками.
Составы на матч:
Италия: Буффон, Де Шильо, Барцальи, Бонуччи, Заппакоста, Кандрева, Инсинье, Вератти, Де Росси, Белотти, Иммобиле.
Албания: Стракоша, Лиля, Хюсай, Весели, Айети, Аголи, Баша, Мемушай, Кукели, Чикалеши, Роши.
Главный арбитр матча: Винчич.
Предупреждения: Мемушай — 11, Аголи — 23, Чикалеши — 84, Кукели — 87.
Голы: Де Росси (пен) 12 — 1:0, Иммобиле 80 — 2:0.