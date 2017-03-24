Лондон, 25 марта, 2017, 00:55 — ИА Регнум.



Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Правоохранительные органы Великобритании освободили шестерых граждан, задержанных ранее по подозрению в причастности к теракту в Лондоне. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Уточняется, что под стражей продолжают оставаться четверо подозреваемых: двое мужчин 27 и 58 лет, задержанных 23 марта в Бирмингеме, и две женщины 32 и 35 лет, которые были задержаны задержаны утром 24 марта в Манчестере. Ещё одна женщина, находящаяся под подозрением, была отпущена под залог.

Напомним, 22 марта в Лондоне автомобиль протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего врезался в одно из зданий рядом с парламентом Соединённого Королевства. Затем находившийся за рулём мужчина напал с ножом на полицейских и был застрелен.

По последним данным, в результате атаки погибли пять человек, около 50 человек получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным полиции, исполнителем теракта стал 52-летний житель графства Кент Халид Масуд, ранее уже привлекавший внимание британских спецслужб.

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